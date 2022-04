Advocaat vraagt dat proces over dood Sanda Dia zou plaatsvinden achter gesloten deuren

Ook andere advocaten brachten begrip op voor de vraag, al lieten de meesten weten dat ze de beslissing aan de rechtbank overlieten. De meesten benadrukten dat ze in principe voorstander zijn van een openbare zitting. Maar als de burgerlijke partijen een zitting achter gesloten deuren zouden vragen, dan zouden ze zich daar niet tegen verzetten, zeiden ze. "In deze zaak zijn door de pers alweer grenzen overschreden die we niet voor mogelijk achtten. Het is nu tijd om een streep in het zand te trekken", zei advocaat Bart Herman. "Ik denk dat er in de pers al lang geen grenzen meer zijn", zei advocaat John Maes. "Wat gisteren is gebeurd, is een kroniek van een aangekondigde reportage. Informatie die geheim zou moeten zijn, die is toch gelekt."