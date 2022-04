Rusland maakt balans op na zinken vlaggenschip Moskva: "1 dode en 27 vermisten"

Het verlies van de Moskva was een klap voor het Russische leger. "Een mentale en logistieke klap", volgens kenners. Het is niet ondenkbaar dat de Russische marine verder van de kust dient te strijden en minder vuursteun kan bieden aan de grondtroepen.



De 186 meter lange kruiser geldt als het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Het schip werd gebouwd in de jaren 80 in het Sovjet-Unie-tijdperk, en dat nota bene in de Oekraïense stad Mykolajiv.



Het schip heette eerst Slava, maar de naam werd veranderd in Moskva (wat simpelweg Moskou in het Russisch betekent). De imposante Moskva speelde een sterk symbolische rol in de Russische militaire campagne in Syrië, maar bood toen evengoed een krachtig luchtverdedigingssysteem.