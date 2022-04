Sodexo waarschuwt dienstenchequegebruikers voor phishing

Sodexo waarschuwt gebruikers van dienstencheques vrijdagavond voor een "uitgebreide phishingpoging". Het bedrijf benadrukt dat zijn eigen IT-systemen niet zijn aangetast. Het gaat om een e-mail met als onderwerp "Nieuwe te bevestigen of te betwisten voorwaarden" die zogezegd in naam van Sodexo is verstuurd aan gebruikers van dienstencheques. Ze worden gevraagd om op een link te klinken.