Studie toont nood aan van ecoduct in Hallerbos: “275 diersoorten, maar wel verspreid aan beide kanten van Ring”

Het Hallerbos is vooral bekend voor zijn wilde hyacinten. Het bos is met zijn 622 hectare één van de grootste in Vlaanderen. Het is gelegen ten zuiden van Brussel en net op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Al sinds de jaren ’70 doorsnijdt de drukke Brusselse Ring (R0) het bekende bos en is zo een barrière voor verschillende diersoorten. En dat er veel diersoorten zijn in het Hallerbos, blijkt uit een onderzoek van studiebureau Corridor, in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving.