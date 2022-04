Succesvol eerste jaar voor babytheek in Antwerpen: “Veel babyspullen krijgen hier een tweede leven”

En het is ook ecologisch een goede zaak. “We merken dat als we een oproep doen om babyspullen binnen te brengen, we veel reacties krijgen. We krijgen dan veel spullen die ouders hadden staan, maar niet meer gebruiken. Hier krijgen ze een tweede leven.”

Hoewel de babytheek in Antwerpen al veel bezoekers krijgt, is het nog vrij onbekend bij veel mensen. “Dit is het eerste project in Antwerpen, maar de laatste jaren zijn er een stuk of 30 à 40 babytheken bijgekomen in Vlaanderen. Je moet dus geluk hebben dat er één in de buurt is.”

De babytheek in Antwerpen is een samenwerking van de Gezinsbond met de Huizen van het kind van de Stad Antwerpen, de Transformisten en met de steun van Vlaanderen Circulair.