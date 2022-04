Taliban geven toe dat er 33 doden zijn gevallen bij een bomaanslag in een moskee in de Afghaanse stad Kunduz

Dinsdag zijn zes mensen gedood en vielen er tientallen gewonden bij een reeks aanslagen in scholen in sjiitische wijken in de hoofdstad Kaboel. Die aanslag is nog niet opgeëist, maar dat was wel het geval (in casu door IS) bij twee aanslagen van gisteren. In de noordelijke Mazar-e Sharif vielen er 12 doden en tientallen gewonden bij een ontploffing in een sjiitische moskee. Diezelfde dag vielen er nog eens vier doden toen een man op een fiets een bom liet ontploffen nabij een groep technische medewerkers van de talibanmilitie in Kunduz.