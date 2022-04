Voor het eerst in 15 jaar verdachte aangeduid in zaak van verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann

Het Duitse gerecht wees de Duitser aan als verdachte op vraag van het Openbaar Ministerie in Portugal, zo maakte dat laatste bekend. Om wie het gaat, werd niet bekendgemaakt. Volgens Duitse media gaat het om Christian B., een zedendelinquent die eerder al genoemd werd in de zaak en nu in de gevangenis zit wegens drugshandel en de verkrachting van een vrouw.

De Duitser is de eerste verdachte in de zaak in 15 jaar. Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit het vakantiehuis van haar ouders in de Algarve, in het zuiden van Portugal. Kort daarna waren de ouders zelf als verdachte aangewezen, maar later werd hun naam gezuiverd. De zaak trok over de hele wereld media-aandacht.