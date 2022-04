Vlaamse ministerraad keurt voorkeursbesluit voor Nood-Zuidverbinding goed, werken aan ondertunneling starten in 2026

Na de zomer starten al de werken voor de betere ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en voor de aansluiting van het verkeer op de E314 en op het fietssnelwegennetwerk.

Het plan is om in 2026 te starten met de ondertunneling zelf. "Voor een vlottere doorstroming komen er 2 grote tunnels op de Grote Baan in het centrum van Houthalen en in Helchteren", gaat Peeters verder. "Er komt in het midden een vrije busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer en er wordt ingezet op verkeersveiligheid. Een vlottere verbinding tussen het noorden en het midden van Limburg, daar wachten we nu al 50 jaar op."