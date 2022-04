Voedseltekort dreigt voor Limburgse voedselbanken: "Meer vraag en minder aanbod"

Sint-Vincentius krijgt vaak de vraag of particulieren zelf voedsel kunnen brengen naar een vereniging in de buurt. "We zouden heel graag hebben dat mensen massaal komen aankloppen met voedsel, maar jammer genoeg hebben we niet genoeg vrijwilligers om dat te organiseren", klinkt het. "Daarnaast is het ook belangrijk dat we al het voedsel kunnen controleren op voedselveiligheid, en dat is gemakkelijker met producten die vanuit grootwarenhuizen komen." De voorzitter benadrukt wel dat de verenigingen voortdurend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers om langer te kunnen openen. Wie geïnteresseerd is, richt zich best tot de Sint-Vincentiusvereniging in zijn gemeente.