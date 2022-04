Voormalige Ecuadoraanse president Rafael Correa krijgt politiek asiel in ons land

Het Belgische Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft de voormalige Ecuadoraanse president Rafael Corra het statuut van vluchteling toegekend. Correa bevestigde het bericht aan het Spaanse persbureau EFE.

Correa was president van Ecuador van 2007 tot 2017 en voerde toen een links bewind in zijn land. Hij werd in 2020 in Ecuador veroordeeld tot acht jaar cel voor corruptie.

Rafael Correa woont al een vijftal jaar in België. Hij is getrouwd met een Belgische vrouw die hij tijdens zijn studies hier heeft leren kennen. Correa is vooral bekend omdat hij indertijd Julian Assange, de stichter van WikiLeaks, onderdak heeft verschaft in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Assange werd gezocht wegens aanranding van enkele vrouwen in Zweden.

De Ecuadoraanse justitie kondigde eerder vandaag aan een procedure te hebben gestart om aan ons land de uitlevering van Correa te vragen.