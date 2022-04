Vrijwilligers helpen archeologen bij opgravingen in Wervik: "Samenwerking loopt perfect"

Maxime uit Wervik is een stuk jonger dan Dirk en verkoopt kinderkamers en -wagens in het dagelijkse leven. “Maar dit is mijn passie. Een Romeinse munt die je detecteert, dat is voor ons iets speciaals”, zegt Maxime. “We zijn hier nu een weekje bezig. Je moet er wel tijd voor maken, want het is niet zo dat we elke dag een Romeinse goudschat aantreffen. Geduld en een goede metaaldetector: dat zijn de belangrijkste elementen om onze hobby goed uit te oefenen.”