Vuilnisman raakt zwaargewond na aanrijding tijdens ophaalronde in Affligem

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 8 uur op de Nieuwe Kassei. "Onze man was papier aan het laden toen hij werd aangereden door een voertuig", zegt Tina Verraes, woordvoerster van ILvA. "Daarbij liep hij ernstige verwondingen op aan de voet, maar zijn leven is gelukkig niet in gevaar. Over wie in fout is en wat de exacte omstandigheden zijn kunnen we niet communiceren. De collega's van de man bleven ongedeerd", aldus nog Verraes.

Volgens een buurtbewoner werd de man aangereden door een bestelwagen die uit de andere richting kwam. De bestuurder daarvan verkeerde in shock. De lokale politie kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.