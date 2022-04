Na 4 dodehoekongevallen in 3 weken tijd: wat kunnen we doen om ze zoveel mogelijk te voorkomen?

"We hebben volgens sommige critici echter ook af te rekenen met een echte systeemfout op onze wegen en in de ruimtelijke ordening," merkte Hajo Beeckman vrijdagavond op in het VRT Journaal Laat. "Op onze kleinere wegen zie je o.m. door lintbebouwing vaak het verschil niet tussen de bebouwde kom of het buitengebied, bedrijventerreinen liggen schots en scheef verspreid door onze bewoning, en de meeste kernen hebben in tegenstelling tot in het buitenland geen rondweg. Er is dus weinig verschil tussen wegen met een doorgaand en een plaatselijk karakter: vrachtwagens moeten overal wel ergens zijn."

Dat veroorzaakt potentieel heel wat conflicten en dus ongevallen tussen zware voertuigen en actieve weggebruikers, die een lokale verplaatsing maken. Die handicap lossen we niet in een handomdraai op.