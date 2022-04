"Cordon sanitaire médiatique" geschonden? Debat tussen Bouchez en Van Grieken botst op kritiek in Franstalig België

Zelf vindt hij ook niet dat hij het cordon doorbroken heeft: "Walen kunnen niet stemmen op het Vlaams Belang. Ik was in Vlaanderen, waar het cordon niet wordt toegepast in de media. Ik ben regelmatig te gast in Vlaamse media, dus het was onvermijdelijk dat ik op een bepaald moment de confrontatie met het Vlaams Belang zou aangaan."

Hij voegt ten slotte nog toe dat duizenden Belgen het debat in Frankrijk tussen Macron en Le Pen hebben gevolgd. Dat debat wordt wel uitgezonden op de Franstalige televisie. "Ik ga 10 minuten in debat met extreemrechts en dat veroorzaakt zo'n heisa, maar een debat van drie uur lang uitzenden waarin Marine Le Pen aan het woord is, is geen probleem?," klinkt het bij Bouchez. Ook hekelt hij het feit dat de extreemlinkse partij PTB wél welkom is op televisiedebatten.