Nog geen beslissing over wapenleveringen: België wil tanks naar Oekraïne sturen, maar moet ze zelf eerst nog terugkopen

Ons land zou destijds een reeks M109-pantserhouwitsers verkocht hebben aan OIP, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het opknappen en upgraden van gepantserde gevechtsvoertuigen. Ons land zou de tanks kunnen terugkopen, maar aan een hogere prijs.

"Die hogere prijs valt te verantwoorden, omdat er upgrades zijn gebeurd aan de tanks in kwestie", zo klinkt het bij een goede bron. Toch is het federale kernkabinet het vanmorgen niet eens geraakt. Er moet nu beslist worden of er nieuwe prijsonderhandelingen komen of dat ons land in plaats van wapens geld gaat leveren aan Oekraïne.



Premier De Croo wil, net als de voorbije tijd, geen details geven over wat er wel of niet geleverd wordt aan Oekraïne. Ook OIP wil niet reageren.