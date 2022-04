Wetteren vraagt inwoners om openbaar groen mee te onderhouden

De bedoeling van deze oproep is om burgers meer te betrekken bij onderhoud van het groen in de stad. "Ik denk dat als je inwoners kan engageren om stukjes groen mee te onderhouden, dat je zo ook inspeelt op de fierheid van hen om alles proper te houden."

"We zullen er uiteraard voor zorgen dat inwoners die zich engageren het nodige materiaal krijgen om klusjes uit te voeren", gaat Claus verder. "Zo voorzien we waarin ze zwerfvuil kunnen onderbrengen. Verder reiken we ook zakken aan om natuurlijk afval in te kunnen deponeren." De vrijwilligers krijgen ook een cadeaubon die ze kunnen spenderen bij plaatselijke handelaars.