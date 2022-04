Zanger en tekstschrijver Jan Rot overleden, bekend van "Op een mooie pinksterdag"

De Nederlander Jan Rot (64) is gestorven aan kanker. Hij had zijn laatste tournee geannuleerd en getuigde in columns over zijn ziekte. Rot schreef teksten voor Rob de Nijs of Boudewijn de Groot, voor musicals en voor klassieke muziek. Zijn duet met Rick de Leeuw op tekst van Annie M. G. Schmidt, over een vader die zijn dochter ziet opgroeien, werd een hit: "Op een mooie pinksterdag, samen in de zon".