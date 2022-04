Zesdejaars houden leerkrachten "gevangen" tijdens 100 dagen in Hamme

"We beschouwen hen als terroristen, die gewapend met hun rode balpen gedurende jaren terreur hebben gezaaid in onze school. Daarom willen we hen vandaag een lesje leren", klonk de verklaring van de zesdejaars studenten, die kozen voor dit thema tijdens hun 100 dagenfeest. Alsof het allemaal echt was, werden de 'terroristen' geboeid of zelfs met kettingen vastgemaakt naar de speelplaats gebracht. Daar stonden de jongere leerlingen van de school als getuige te kijken.

Eens dat ze 'hun lesje hadden geleerd', kregen de leerkrachten opnieuw de vrijheid om mee te genieten van een theatrale dans door de pseudo-militairen. De zesdejaars zetten de hele dag hun 100 dagenfeest verder met allerlei spelen en een show waarin de leerkrachten op een ludieke manier bespot worden.