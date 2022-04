3.000 buurtbewoners kanten zich tegen komst van legerkazerne in Geraardsbergen

Na het protest van landbouwers, laten nu ook heel wat buurtbewoners weten dat ze tegen de mogelijke komst van een legerkazerne zijn in Geraardsbergen. Een actiecomité verzamelde 3.000 handtekeningen, die het zopas overhandigde aan het stadbestuur. "Met onze actie willen wij een krachtig signaal geven dat we geen militaire kazerne in onze dorpen willen, nu niet en in de toekomst niet. Wij eisen de intrekking van de kandidatuur", zegt Johan Verbruggen van het actiecomité.