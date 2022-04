Honderden Afghaanse asielzoekers krijgen geen bescherming en moeten ons land verlaten

Niet minder dan 680 Afghaanse asielzoekers kregen zo in één maand tijd te horen dat ze geen recht hebben op bescherming. Dat is één derde van het totale aantal beslissingen in die maand. En dat grote aantal trekt het erkenningspercentage voor die maand fel naar beneden. Een knik in de statistieken met andere woorden.

Een vertekend beeld, bevestigt Van Den Bulck: "Het is zeer uitzonderlijk dat er zo veel weigeringsbeslissingen in één keer genomen worden." In maart is het erkenningspercentage dus eenmalig 28,5 procent, in februari was dat nog 44,7 procent. De verwachting is dat het cijfer de komende maanden weer hoger zal liggen.