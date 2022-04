Antwerpen neemt voorzorgen om verkeerschaos te vermijden tijdens loopwedstrijd 10 Miles: "Laat je auto thuis"

Migom begint met de meest logische maatregel: "Heel het parcours is natuurlijk tussen 13 en 17.30 uur sowieso verkeersvrij. Rijd dus niet het stadscentrum met de wagen binnen want parkings langs het parcour zijn namelijk ook gesloten. Mensen kunnen beter te voet of met de fiets en het openbaar vervoer komen. Vervoersmiddelen combineren is enorm aangeraden. Het wordt mooi loopweer en het is de eerste editie na de pandemie. We verwachten heel veel volk dus is de boodschap simpel. Mijd het centrum en Antwerpen met de auto." Bovendien gelden op heel wat plekken parkeerverboden die je hier kan raadplegen.