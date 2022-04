Na reeks dodehoekongevallen opent nieuw oefenterrein voor vrachtwagenchauffeurs in Zandhoven: "Veiligheid boven alles"

Het nieuwe terrein is gelegen aan de Vaartstraat in Zandhoven. Het is volgens Beekman een ideale keuze: "Het is nooit gemakkelijk om een terrein te vinden. Je moet immers al gauw rekenen op minimaal 3.000 m² om vier tot vijf vrachtwagens tegelijk alle manoeuvers te laten oefenen. Daarnaast heb je ook faciliteiten nodig voor bureaus en klaslokalen. Die ruimte hebben we hier. Zo kunnen we zowel theoretische als praktische lessen aanbieden. Ook is er een ideale verbinding met het openbaar vervoer. Dat is belangrijk want we bieden als enige de opleiding aan aan jongeren van 16 tot 20 jaar in de provincie."