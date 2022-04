"Slaap zacht, nonkel" en "Putain putain, il nous manque déjà": collega's en Brusselaars reageren op overlijden Arno

"Hij was een bijzonder innemende persoonlijkheid, heel warm als hij je vertrouwde", vertelt muzikant en producer Jean Blaute aan onze redactie. "En hij was in de eerste plaats 24 uur per dag artiest. Ik vind dat je iemand pas artiest mag noemen als hij of zij een eigen universum creëert. Arno had een eigen Arno-wereld gecreëerd waar hij de baas was, maar de deuren stonden altijd open. Hij liet het publiek graag binnen in zijn universum, hij was geboren om op een podium zijn wereld te delen."