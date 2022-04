Baasrode viert 1.200-jarig bestaan met groot dorpsfeest

Baasrode ontstond in 821 en was tot de 14e eeuw een onbekend gehucht aan de Schelde, maar groeide daarna uit tot een belangrijk handelsdorp voor de Denderstreek, West-Brabant en zelfs Frans-Vlaanderen. In hzt eerste deel van de 16e eeuw werd Baasrode zelfs vermeld tussen belangrijke havens zoals Antwerpen en Amsterdam. Op een bepaald ogenblik fungeerde de Baasroodse haven als de belangrijkste stapelplaats voor de haven van Antwerpen, wat toen de belangrijkste Europese handelsstad was boven de Alpen.

Zelfs voor de bekende kunstschilder Pieter Bruegel bleek Baasrode een inspiratiebron. Vanop een bootje vereeuwigde hij het dorp in onderstaande schets.