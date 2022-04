Bedrijvencentrum op het stationsplein moet leegstand in Sint-Niklaas terugdringen

De Baer: “Ondernemen en werken in je tweede thuis, dat is de baseline van Copperworks. We hebben een studie gemaakt over hoe de meest utopische werkomgeving er moet uitzien. We spraken ook met 400 werknemers, 50 werkgevers, experts en psychologen.”

De conclusie luidde dat mensen op de werkvloer licht, rust, lucht en heldere kleuren willen. En daar wil hij met Copperworks op inspelen. De werkzaamheden voor het nieuwe bedrijvencentrum zijn deze week gestart. De oplevering is voorzien voor het laatste kwartaal van dit jaar.