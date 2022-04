Hulporganisatie Artsen Zonder Genzen probeert om de zwaargewonde oorlogsslachtoffers weg te krijgen uit de hardst getroffen regio's in het oosten en het zuiden van Oekraïne. Vanmorgen kwam in Lviv, in het westen van Oekraïne, nog een trein aan met oorlogsslachtoffers. Onze reporter Tom Van de Weghe was erbij.