Boerderij van Abdij Averbode dreigt te moeten sluiten door stikstofdecreet: “Nochtans maatregelen genomen"

“Dat was heel hard schrikken”, zegt abt Marc Fierens. “We wisten uiteraard dat dat stikstofdecreet er was en dat dat gevolgen zou hebben voor vele bedrijven, vooral die met code rood. Maar wij hebben nog nooit code rood gekregen. In 2014 kregen we code oranje. Het jaar erop hebben we onze boerderij helemaal vernieuwd met vooral de nadruk op het dierencomfort, maar ook de vermindering van de stikstofuitstoot. We hebben toen een milieuvergunning gekregen, dat was toen in orde. Daarom is het nu wel schrikken dat we meer dan 50 procent stikstofuitstoot zouden hebben.”