Brusselse reus Toots in ere hersteld naar aanleiding van 100ste verjaardag Toots Thielemans

Reus Toots werd in 1987 “geboren” in de wijk “Vismet”. Na 20 jaar verdween hij, maar omdat de echte Toots Thielemans dit jaar 100 jaar zou worden, werd de reus in ere hersteld. “We hebben zo’n 18 reuzen, maar slechts een negental zijn in goede staat”, zegt Michel De Schietere, voorzitter van de vzw Bruegel-Marollenwijk. “Ook de reus Toots was in slechte staat, alleen zijn hoofd was er nog. We hebben dan een nieuwe structuur gemaakt en hem kleren gegeven. Voor zijn 100ste verjaardag ziet hij er weer gloednieuw uit.”

Reus Toots is 4 meter en 30 centimeter groot en weegt zo'n 50 kilogram. Vandaag trok hij samen met enkele andere reuzen én onder muzikale begeleiding door de Brusselse straten. “We hebben er toch 3 maanden aan gewerkt, allemaal met vrijwilligers. Vandaag wandelt de reus Toots naar de tentoonstelling over Toots Thielemans in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Daar gaat hij wat rondkijken. Hij gaat in mei, juni en juli ook nog de Brusselse straten op”, zegt Michel De Schietere.