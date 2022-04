CD&V stelt aangepast logo en slagzin voor, maar kan dat de partij redden? Coens: "Er is beterschap op komst"

Op het partijcongres in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal werd vandaag het gemoderniseerde logo van CD&V voorgesteld. Met "Van het volk en voor het volk" lanceerde de partij ook een nieuwe slagzin. Tijdens zijn speech stond CD&V-voorzitter Coens stil bij de achteruitgaang van de centrumpartijen, die "te elitair" en "te ontworteld" zijn geraakt en "er te weinig in slagen om de zorgen van de gewone mensen te benomen en te beantwoorden".

CD&V zit niet helemaal goed in de peilingen, gaf voorzitter Joachim Coens toe in "Het journaal". Ook over de partijleiding - met name de figuur van Coens - wordt binnen en buiten de partij druk gespeculeerd. Coens belooft dat er beterschap op komst is. "Aan onze partijgenoten die vandaag twijfelen, en die zijn er, dat weet ik, aan hen wil ik deze boodschap geven. Het donkerste uur is dat vlak voor de zonsopgang."