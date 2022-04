Ook Nederlandse zangeres Ellen ten Damme slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, media leggen link met Ali B. 

Ten Damme benadrukt, zowel in de podcast als in de tv-uitzending, dat voor haar "de rechtbank de enige weg is" om dit aan te kaarten, "niet de media".



In de tv-uitzending van gisteren, zei ze: "In algemene zin denk je: dit gaat heel lang duren. Rechtszaken, toestanden, het kost geld, dat hele gedoe, daar moet je maar zin in hebben. Is het me dat waard? Misschien maak je iemand anders' leven ermee kapot, een huwelijk, relatie of dat gedoe. Zedendelicten kunnen moeilijk worden bewezen. Omdat het meestal tussen twee mensen gebeurt waar niemand bij is. Het is zijn woord tegen het jouwe. Als ik aan mezelf denk, als ietwat bekende persoon, is het helemaal vervelend. Iedereen weet je te vinden. Weet waar je uithangt. Je bent heel kwetsbaar. Je moet er behoorlijk wat voor over hebben om iets aan de grote klok te hangen."



In de podcast gaf ze ook al mee dat je er als "slachtoffer" in eerste instantie ook meer last van hebt en dat je aangeklaagd kan worden voor smaad. "Je bent ook bang voor represailles... Het is helemaal niet zo eenvoudig allemaal. Ach, waar begeef ik me in?"