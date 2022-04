Enorme drukte op Schiphol door onverwachte KLM-staking, luchthaven roept reizigers op niet meer te komen

"Schiphol en partners doen er alles aan om de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden. Mede door de staking bij KLM is de terminal op dit moment te vol. Schiphol roept reizigers op om al zeker tot 15u niet meer naar de luchthaven te komen." Die korte mededeling verstuurde Schiphol kort voor de middag.

Sinds deze ochtend is het enorm druk op de Nederlandse luchthaven. Oorzaak van de drukte is onder meer een "wilde staking" bij KLM. Daar legde het grondpersoneel deze ochtend onverwacht het werk neer uit onvrede met de arbeidsvoorwaarden. Daardoor wordt er geen bagage in of uitgeladen in vliegtuigen van KLM en enkele andere luchtvaartmaatschappijen.

Tientallen vluchten werden al geannuleerd of zijn sterk vertraagd. Ook staat er een rij van honderden meters voor een van de vertrekhallen. Uitgerekend vandaag start in Nederland de meivakantie. Er werden zo'n 200.000 reizigers verwacht op de luchthaven.