Europa legt strengere regels voor grote internetbedrijven op: "Wat offline illegaal is, is dat ook online"

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het na lange onderhandelingen eens geraakt over de zogenoemde Digital Services Act (DSA), een wet die moet zorgen voor een strenger toezicht op onlineplatforms en meer bescherming voor de gebruiker. Illegale inhoud, zoals haatzaaiende taal, moet sneller van het internet worden verwijderd. Ook schadelijke desinformatie, oorlogspropaganda en de verkoop van namaakproducten moet sneller in de kiem worden gesmoord. Het basisprincipe is: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn.



Grote internetplatformen zoals Facebook, YouTube, TikTok en Amazon zullen met andere woorden actief op zoek moeten gaan naar zaken die illegaal zijn én die ook verwijderen. Denk aan filmpjes met terroristische propaganda, haatspraak, alles wat in Europese lidstaten als strafbaar wordt beschouwd. Platformen moeten optreden tegen bedrijven of individuen die namaak of gestolen spullen proberen te verkopen en ze moeten ook transparanter worden over hun algoritmes. Er komen strenge voorwaarden voor reclame die gericht is op minderjarigen.



Als de platformen de regels niet naleven riskeren ze hoge boetes, tot 6 procent van hun wereldwijde omzet, of een verbod om nog in de EU actief te zijn.