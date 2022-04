Fons (10) verkiest geld voor Bos 't Ename boven cadeaus voor eigen lentefeest

Samen met 30 andere vroege vogels stond 10-jarige Fons deze ochtend om 05.00 uur al paraat voor een ochtendwandeling in het Bos 't Ename in Oudenaarde. Daarna volgde nog een ontbijtmoment waar Fons enkele zelfgemaakte tekeningen van vogels verkocht. Met de opbrengst van alle acties samen haalde hij 2.000 euro op. Dat geld gaat integraal naar het onderhoud van Bos 't Ename. "Zo wil ik dat het bos er ook nog is voor mijn kleinkinderen", klinkt het bij Fons.