Fotoshoot naast brandweerwagen in Londerzeel: “Zo hebben we een originele communiefoto”

De lente- en communiefeesten komen eraan, en om een mooi aandenken aan die dag te hebben worden op voorhand foto’s genomen. Kinderen trekken hun mooiste kleren aan en poseren met hun grootste glimlach. En dat kon vandaag naast een brandweerwagen of op een politiemotor. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) haalden hun mooiste voertuigen van stal.

“We zagen bij andere politiezones dat er vraag naar was om die foto’s te nemen”, zegt Steven Verbruggen van de politiezone KLM. "Er is heel wat interesse in de hulpdiensten en daarom vonden we het leuk om dat aan te bieden. We hebben onze mooiste voertuigen bovengehaald. En op zo’n mooi weer hadden we op voorhand niet durven hopen.” De brandweerwagens worden zelfs verplaatst in functie van de zon.