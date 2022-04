Geen bloedverwanten zoals De Gucht of De Croo meer in partijbestuur Open VLD onder druk van jongerenafdeling

"Dit is geen revolte tegen bepaalde families of personen", verduidelijkt Nys. "We zijn in 1992 gestart met de partij van de burger, een partij die van onderuit is opgebouwd en dat is vandaag volgens ons niet meer het geval. Dat één op de vijf stemgerechtigde leden uit drie families komt, creëert ook de perceptie dat we de meritocratische principes (het idee dat de positie van elk individu gebaseerd is op verdiensten) die wij huldigen, niet altijd zelf in de praktijk brengen."