Grote, multidisciplinaire rampenoefening in Genk 

De 'ramp' vond plaats op de terreinen van de stedelijke technische diensten van de stad Genk. Het ging om een brand die was uitgebroken in het dak van een feestzaal, waardoor die was ingestort. De federale gezondheidsinspecteur, gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters en burgemeester Wim Dries van Genk waren er ook bij om de oefening aandachtig te volgen.