Lijstermolen in Westouter na 2 jaar volledig gerestaureerd: "Feest dit weekend om te vieren"

De Lijstermolen werd in 1801 gebouwd in Beernem, maar werd in 1957 aangekocht door de gemeente Heuvelland voor zo'n 20.000 frank. Omgerekend is dat ongeveer 500 euro. De molen werd vooral gezien als een toeristische attractie, maar werd in 2004 erkend als beschermd monument en als beschermd dorpsgezicht. Vele jaren later werd de molen gerestaureerd voor 500.000 euro en nu is de Lijstermolen volledig in ere hersteld.

"We zijn bijzonder trots op onze molen", zegt Bart Vanacker. Hij is de schepen van Cultuur in Heuvelland en de kleinzoon van een molenaar. "De molen kan opnieuw malen en dat is toch heel goed nieuws voor de molenaars onder ons en de 15 aspirant-molenaars die zich ingeschreven hebben in de opleiding vanuit de gemeente. De maalstenen moeten nu eerst nog wat ingelopen worden, maar over enkele weken kunnen we hier ons eigen meel vervaardigen.