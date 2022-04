Losdraaien van bouten veroorzaakt silobrand in bedrijf in Oostende

In Oostende in de Oudenburgsesteenweg brak rond de middag brand uit op de terreinen van bedrijf LOGGHE, dat houtpellets en kolen verdeelt. Er was houtzaagsel in een silo beginnen smeulen en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling.

“Er waren onderaan de silo bouten losgemaakt om de silo te kunnen legen. Maar die bouten zijn te warm geworden, waardoor het zaagsel in de silo is beginnen smeulen", zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “Uiteindelijk kregen we de brand snel onder controle, maar we moesten lang nablussen.”

Op het terrein waren enkel de zaakvoerders aanwezig. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de silo.