Metershoge raket uit chocolade van Antwerpse school PIVA siert grootste ruimtevaartexpo van Europa

Vanaf zaterdag tot 30 juni landt 'SPA©E - The Human Quest' in Antwerp Expo. Het is de grootste ruimtevaartexpo van Europa. Je kan er levensgrote replica's van historische ruimtevaarttuigen zien. Maar bezoekers zullen er ook een raket van Antwerpse makelij kunnen bewonderen. Leerlingen van het PIVA maakten immers een raket uit chocolade. "Voor ons is het ook nieuw natuurlijk. Je weet ook niet waar je zal uitkomen. We vertrekken van een schets, maar voegen ondertussen nog zaken toe", vertelt leerling Lucas Laceur-Belon trots.