Milieuvriendelijke herdenkingskransen voor soldaten: "Zonder plastic en volledig biologisch afbreekbaar"

"Wanneer we de milieuvriendelijke herdenkingskrans na een tijdje van de begraafplaats moeten verwijderen, gaat ze naar onze eigen compostboerderij net buiten Ieper. Dat compost voedt later de bloemenborders op onze begraafplaatsen", voegt Geert Bekaert nog toe. Hij is de directeur van de Commonwealth War Graves Commission in Centraal- en Zuid-Europa. "De milieuvriendelijke herdenkingskransen zijn vanaf volgende week woensdag te koop in het informatiecentrum van de Commonwealth War Graves Commission in Ieper. De opbrengst gaat naar educatieve projecten die ervoor zorgen dat jongeren de gesneuvelde soldaten nooit vergeten. "