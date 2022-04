Miljonair test limieten van zijn Bugatti op Duitse snelweg: 414 kilometer per uur, maar geen boete

Volgens het Duitse persagentschap dpa is het Openbaar Ministerie van mening dat de Tsjech niemand in gevaar gebracht heeft omdat hij het beste tijdstip en de beste omstandigheden voor zijn stunt gezocht heeft. "Er is geen maximumsnelheid op dit traject, dus die is ook niet overschreden", zegt de officier van Justitie. "Het is aan de politiek om hier regels voor te maken. Dat is niet onze taak."

De torenhoge brandstofprijzen en de Russische oorlog in Oekraïne hebben het debat over een algemene snelheidslimiet in Duitsland opnieuw aangezwengeld. Het zou Duitsland minder afhankelijk kunnen maken van Russische energie. Maar de liberale regeringspartij FDP, die met Volker Wissing de Duitse minister van Verkeer levert, heeft dat idee al afgewezen.