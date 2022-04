Motorrijder overleeft botsing met tractor niet in Veurne

Het ging voor beide bestuurders wellicht om een onoverzichtelijke verkeerssituatie want de motorrijder kwam net vanuit een bocht toen de tractorbestuurder wilde indraaien. Wellicht hebben beiden elkaar niet opgemerkt.

De botsing was erg zwaar. De motorrijder kwam tussen de tractor en de kar terecht en liep erg zware verwondingen op. De man verloor veel bloed en bleef nauwelijks bij bewustzijn. De toegesnelde MUG-arts startte kort daarna de reanimatie op, maar alle hulp kwam te laat. De motorrijder was alleen onderweg. De jonge tractorchauffeur was in shock en kreeg bijstand van de politie. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn, werd geen verkeersdeskundige aangesteld door het parket.