MR bevestigt "cordon médiatique" na ophefmakend "Terzake"-debat tussen Bouchez en Van Grieken

De Franstalige partij MR bevestigt "zonder uitzondering" het "cordon médiatique". Dat laat de partij weten in een persbericht. De Franstalige liberalen reageren daarmee op de kritiek die hun voorzitter Georges-Louis Bouchez kreeg omdat hij in debat ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. In Wallonië is er namelijk een afspraak tussen politieke partijen om niet in debat te gaan met uiterste of extreme partijen.