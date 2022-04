Na twee coronajaren weer Zythos Bierfestival in Leuven met recordaantal bieren

Aan het aanbod aan bier zal het dit jaar alvast niet liggen, want een recordaantal van 108 Belgische bierbrouwerijen en bierfirma’s brengen 707 verschillende bieren mee naar Leuven. 61 bieren worden in primeur voorgesteld. “Er zijn in coronatijd veel kleine brouwerijen rond de kerktoren bijgekomen. Dat komt omdat de grote brouwerijen zich steeds vaker op export richten. Zo is er plaats voor de kleinere brouwerijen”, zegt Freddy.

Ook de bezoekers zijn enthousiast over het aanbod. “De grote variëteit aan bieren spreekt me aan, zowel blond als donker. Je kan het zo gek niet bedenken: bieren op whiskyvaten gerijpt, of op biervaten. Het is een uniek aanbod”, zegt bierliefhebber Dirk. Ook bezoeker Filip is onder de indruk van het grote aantal bieren: “Je kan bieren proeven van grote en kleine brouwerijen, van grootschalige bieren tot ambachtsbieren. Alles onder één dak, dat is echt een uniek aanbod. Er is voor ieder wat wils.”