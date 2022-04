Fietsend meisje van 12 in levensgevaar na aanrijding in Veurne

De aanrijding gebeurde zaterdagmiddag rond 14.15 uur op het kruispunt van de Vaartstraat met de Nijverheidsstraat in Veurne, net buiten het oude stadscentrum. Een 12-jarig meisje uit de regio van Ronse, die op weekend of vakantie was in Veurne, kwam er zwaar in aanrijding met een auto. Dat gebeurde voor de ogen van haar vriendinnetje die met haar meereed. "De omstandigheden van het ongeval en de aanrijding zijn nog niet helemaal duidelijk", zegt korpschef Peter Billiouw van de politiezone Spoorkin. "We weten nog niet of het meisje gevallen is of opgeschept werd door de auto. In ieder geval werd ze wel geraakt door het voertuig."

De verwondingen van het meisje waren ernstig. Naast de politie kwam ook een ambulance en de MUG-helikopter ter plaatse. De hele plaats werd daarom afgesloten. Na verzorging ter plaatse werd het kind met de MUG-heli naar het UZ in Gent gebracht. Ze verkeert in levensgevaar. Er werd een verkeersdeskundige van het parket aangesteld die alles komt onderzoeken.