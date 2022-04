Pop-upcafé naast gevangenis van Brugge: "Vrienden en familie van gedetineerden warm onthaal geven"

Maar Café Winket is er voor iedereen: de buurtbewoners, het personeel van de gevangenis en toevallige passanten. "We voorzien een gevarieerd aanbod, met film, debat, muziek, tentoonstelling, theater en circus. Doorheen dit aanbod willen we ook de stem en de problematiek van de naastbestaande doen klinken", klinkt het nog. "In België hebben we ongeveer 10.000 gedetineerden, maar dat betekent dat er ook minstens 17.000 kinderen zijn met een ouder die in de gevangenis zit. Ook zij worden op een manier meegestraft. Daarnaast heb je ook nog tienduizenden vaders, moeders, broers en zussen die ermee te maken krijgen. Dat is een groep die we als maatschappij vaak uit het oog verliezen. Ons initiatief wil dat probleem wat verhelpen", zegt Forge nog.

Café Winket is nog open tot 20 mei.