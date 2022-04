Slachtoffers van man die wandelaars bedreigt in Serskamp gaan samen klacht indienen

De jongste jaren regende het klachten tegen een man uit Serskamp die wandelaars en fietsers bedreigd heeft. Eind maart kwam het zelfs tot een fysieke aanvaring met een jong koppel. Beide partijen dienden opnieuw klacht in tegen elkaar voor slagen en verwondingen en het parket onderzoekt deze zaak nog. Quasi alle processen-verbaal van de jongste jaren werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijzen. Het is dus woord tegen woord maar op een bijeenkomst van buurtbewoners en slachtoffers in Schellebelle deze ochtend weerklonken tal van getuigenissen die hetzelfde verhaal staven.

Zij verenigen zich nu in een belangenvereniging en nemen een advocaat onder de arm. Op zondag 8 mei is er ook een stille optocht langs de trage wegen van de Bruinbeke. “We richten nu een belangenvereniging op en gaan alle geseponeerde klachten verzamelen. Op die manier kunnen we zelf nog een klacht indienen met burgerlijke partijstelling en moet een onderzoeksrechter dit wel bekijken. We hopen dat het parket dit eindelijk serieus neemt voor er slachtoffers vallen”, zegt advocaat Silke Suys.

De protestwandeling op zondag 8 mei start om 14 uur aan de lagere school in de Bruinbeke. Zonder spandoeken, toeters of bellen.