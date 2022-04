Adieu van Stijn Van de Voorde aan Arno: "Merci godverdomme, en broave zin"

Arno sprak verschillende generaties aan. De manier waarop mijn voormalige buurman Mark over de doortocht van TC Matic op het Seaside Festival in De Panne spreekt, ontroert mij telkens weer. Mark twijfelt over het jaar (de band speelde er in 1981, 1983 en 1985) maar niet over de impact van het concert op zijn leven. Mark omschrijft TC Matic als een wervelwind. Na twee nummers ontstond er een dikke stofwolk boven het publiek, waardoor hij niets meer zag, maar hij voelde de energie. Daarom staat het concert in zijn geheugen gegrift als "het beste ooit". Mark sloot Arno veertig jaar geleden in zijn hart en dat zal nooit veranderen.

Het maakt niet uit wanneer je Arno leerde kennen. Er gebeurde altijd iets als hij op een podium stond. Je ging niet kijken naar Charles et les Lulus, The Subrovniks of The White Trash European Blues Connection, je keek naar Arno, het podiumbeest met de herkenbare stem. Een introverte stotteraar bezit in theorie niet de beste papieren om het te maken als frontman, maar als het klopt, dan klopt het. Als het publiek je gelooft, mag je doen wat je wil. Authenticiteit komt altijd boven drijven.