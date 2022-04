Voormalig minister en parlementslid Steven Vandeput is nieuwe ondervoorzitter N-VA

Wie is Steven Vandeput?

Steven Vandeput werd in 2014 benoemd tot minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering van premier Charles Michel. Daarvoor was hij Kamerlid.

Als minister van Defensie kwam hij onder vuur te liggen in het felbesproken dossier over de vervanging van de F-16's van het Belgische leger door nieuwe - peperdure - toestellen. Uit een gelekt rapport bleek dat de levensduur van de F-16's nog verlengd kon worden, maar die informatie werd door het leger achtergehouden, zodat de vervanging zeker zou doorgaan.

In november 2018 nam hij ontslag uit als minister van Defensie om zich toe te leggen op het burgemeesterschap van Hasselt. In 2019 nam hij de sjerp op. Vandeput zit ook in het Vlaams parlement.