Vensterlanden verbindt 5 tijdelijke Stijn Streuvels-monumenten tussen Leie en Schelde

“5 tijdelijke vensters die her en der verspreid liggen in het Streuveliaanse landschap tussen Leie en Schelde, geven een kijk op het landschap en de mensheid van de vorige eeuw”, zegt Karel Platteau, ondervoorzitter van het Stijn Streuvelsgenootschap dat het project mee heeft uitgewerkt. “Die visie wordt geconfronteerd met de hedendaagse blik op rouw, migratie, ambacht, natuur en taal. De monumenten zijn verbonden via een fietsroute, niet geheel toevallig want Streuvels was misschien de eerste Vlaamse wielertoerist die we kennen. Vensterlanden is ook een verwijzing naar het venster in Het Lijsternest, de woning van Stijn Steuvels in Ingooigem, waar hij de meeste van zijn werken schreef terwijl hij uitkeek op de natuur en het dagelijks boerenleven in zijn omgeving.”